Monopoli, caccia a un difensore: si pensa al ritorno di Arena

E’ un Monopoli già parecchio attivo sul mercato quello che ha dato avvio al suo intenso mese di giugno all’esterno del rettangolo verde: sfumati definitivamente i lavori allo Stadio Veneziani, la testa della società è già rivolta alla costruzione della rosa che dovrà affrontare un altro campionato di Serie C. Il direttore sportivo Marcello Chiricallo lavora sottotraccia su diversi fronti, alla ricerca di rinforzi per tutti i reparti.

Se fino a qui si è parlato soprattutto di nomi sul fronte offensivo, la vera novità delle ultime ore riguarda un altro settore, quello arretrato. Non è un mistero che il Gabbiano vorrebbe puntellare ulteriormente un reparto che è stato la vera forza della stagione appena messa alle spalle e l’ultima idea conduce dritta dritta a un ritorno che avrebbe del clamoroso: il club biancoverde starebbe valutando di riportare in riva all’Adriatico Matteo Arena, centrale barese attualmente in forza alla Spal.

Con la società di Ferrara che, dopo la salvezza conquistata sul campo ai playout, sembra ormai destinata al fallimento e alla ripartenza dall’Eccellenza a causa dell’incompletezza della domanda di iscrizione presentata nella giornata di venerdì, il classe 1999 di fatto potrebbe ritrovarsi svincolato e arrivare di conseguenza a titolo gratuito. La concorrenza non manca, ma Monopoli ha dalla propria il ricordo positivo lasciato nella testa del calciatore che a queste latitudini ha già giocato nel triennio compreso tra il 2019 e il 2022: reduce da un’annata nella quale ha realizzato la bellezza di quattro reti in ventidue apparizioni, Arena in biancoverde ha collezionato 56 presenze e sei gol diventando nel tempo uno dei beniamini della tifoseria. La trattativa pare fattibile, ma le prossime settimane saranno decisive in questo senso.

