MONOPOLI-BARI IN DIRETTA TV IN CHIARO SU ANTENNA SUD

Il Bari di Auteri a Monopoli per il secondo derby stagionale sugli schermi di Antenna Sud.

Grazie all’acquisizione da parte del gruppo Editoriale Distante del pacchetto “Diretta, Differita, Studio Stadio” sarà possibile per tutti i pugliesi guardare in chiaro su Antenna Sud, al canale 13 del digitale terrestre, il match tra Monopoli e Bari, in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 20.45 allo stadio “Vito Simone Veneziani”.

Il collegamento partirà alle ore 20.25 con anteprima, formazioni ufficiali e riscaldamento della due squadre con la formula studio-stadio. A partire dalle ore 20.40 telecronaca di Flavio Insalata e commento tecnico di Gianfranco Mancini. Intervallo con commento da studio di Claudia Carbonara e i suoi ospiti. Ampio post partita con le dichiarazioni a caldo dei protagonisti.

La differita della partita sarà trasmessa giovedì 22 ottobre alle 21:00 sul canale 13 del digitale terrestre.

Il derby barese del girone C di Serie C in tv è solo su Antenna Sud.