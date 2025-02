Monopoli, ballottaggio Bizzotto-Miranda per sostituire Angileri

L’ultima apparizione da titolare l’ha fatta lo scorso 5 gennaio, a Potenza, nella gara che ha visto il Monopoli battere il Sorrento e fare un passo importantissimo verso la rincorsa alla vetta. Tra due giorni potrebbe riprendersi il suo posto accanto a Miceli per arginare quattro elementi pericolosissimi con Tumminello, Gomez, Vitale e Oviszach o Jacopo Murano, che sta entrando nella ripresa per dar manforte all’attacco del Crotone. Nicola Bizzotto sembra essere il designato a prendere il posto di Antony Angileri nella trasferta calabrese della squadra di Alberto Colombo, che dopo tre gare senza vittorie si troverà di fronte una delle avversarie più scomode del campionato. Il 35enne difensore veneto, pilastro nella seconda parte della scorsa stagione, dovrà portare la sua dose di esperienza per permettere ai suoi di riprendere una corsa che pare essersi interrotta con la sconfitta interna con il Catania. 126 presenze, 3 reti con il Monopoli, di cui è diventato un simbolo, Bizzotto è finito un po’ nelle retrovie a causa dell’esplosione di Angileri e Viteritti, che hanno dato dinamicità ed esplosività ad una retroguardia che ha trovato in Miceli un punto di riferimento. Con Angileri squalificato e una squadra che ha alzato la sua media di reti subite nelle ultime gare Colombo potrebbe affidarsi a lui per dare tranquillità al reparto. L’alternativa è Kevin Miranda. La sua brillantezza, di fronte ad un ragazzo forte come Oviszach, è un’alternativa più che valida. Gli ultimi allenamenti fugheranno ogni dubbio.

