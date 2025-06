Monopoli, bagnanti sfidano la bandiera rossa: salvati da mare agitato

In difficoltà, tre persone sono state riportate a riva dal personale del Lido Belli Freschi e della Guardia Costiera

Momenti di apprensione sabato scorso intorno alle 13.30 al lido Belli Freschi di Monopoli, dove si è reso necessario un tempestivo intervento di salvataggio in mare. Tre bagnanti, ignorando la bandiera rossa esposta per il mare agitato e vento forte, si sono tuffati dalla spiaggia libera adiacente allo stabilimento, finendo rapidamente in balia delle onde.

Il personale addetto al salvataggio del lido, accortosi della situazione di emergenza, è intervenuto immediatamente, allertando nel contempo anche la Guardia Costiera, che ha raggiunto il luogo dell’accaduto con una motovedetta nel giro di pochi minuti.

Nel frattempo, i bagnini del lido, muniti dell’equipaggiamento di soccorso, si sono lanciati in acqua riuscendo, non senza difficoltà, a raggiungere i tre e a riportarli a riva. L’intervento si è concluso positivamente tra gli applausi dei presenti, che hanno voluto manifestare la propria gratitudine agli assistenti bagnanti per la prontezza e il coraggio dimostrati.

L’episodio rappresenta un monito alla prudenza e al rispetto delle segnalazioni esposte sulle spiagge. La bandiera rossa, infatti, segnala pericolo concreto per la balneazione e impone di evitare l’ingresso in acqua per la propria sicurezza e quella degli altri.

