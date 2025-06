Monopoli, avanti con Falzerano: c’è l’accordo per il rinnovo fino al 2026

Il Monopoli e Marcello Falzerano vanno avanti insieme. La società biancoverde attendeva una risposta dal centrocampista classe 1991, il cui precedente contratto andava in scadenza il 30 giugno del 2025, la risposta è arrivata ed è stata positiva: l’esperto tuttofare ex Venezia e Ascoli ha accettato la proposta del Gabbiano ed è pronto a mettere la firma sul nuovo accordo, accordo che avrà durata di un altro anno, fino al giugno del 2026.

Alla fine la fumata bianca si è materializzata, tutte le parti possono ritenersi soddisfatte. Felice il club pugliese che trattiene un elemento duttile e prezioso per la fascia mediana di mister Colombo, felice anche il giocatore stesso che a Monopoli si è trovato benissimo, rilanciandosi dopo un periodo non semplice. Approdato in biancoverde nello scorso ottobre dopo essersi ritrovato svincolato in estate al termine dell’esperienza in B con la maglia dell’Ascoli, Falzerano ha così teso la mano alla società che ha dimostrato di credere in lui quando nessuno lo aveva fatto.

Per lui, nella stagione appena messa alle spalle, ventisette presenze complessive tra campionato e playoff, condite da tre assist, rispettivamente collezionati contro Giugliano, Catania e Messina. L’unico neo? L’assenza in fase realizzativa, il difetto da migliorare in vista dell’annata sportiva che verrà. Mandata in archivio l’amarezza per l’eliminazione immediata dai playoff per mano della Giana Erminio, il club del patron Rossiello dimostra dunque di star già programmando l’avvenire. I prossimi passi da compiere, presumibilmente, riguarderanno il settore degli under.

