Monopoli, attaccante last minute cercasi: piace Jacopo Pellegrini

Potrebbe essere Jacopo Pellegrini il nuovo attaccante del Monopoli. Prosegue il casting del direttore sportivo biancoverde Marcello Chiricallo, che mentre il Gabbiano è in campo per lo scontro al vertice con il Benevento, resta al lavoro per regalare a mister Alberto Colombo un nuovo centravanti. Sfumata definitivamente la pista Tommasini, in cima al taccuino di Chiricallo c’è ora il nome di Jacopo Pellegrini, attaccante classe 2000, scuola Sassuolo, attualmente in forza al Feralpisalò. Parti al lavoro per chiudere l’accordo entro la mezzanotte.

