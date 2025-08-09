Monopoli, Associazione Colucci: la solidarietà non va in vacanza

MONOPOLI – La solidarietà non va in vacanza specialmente quella dell’associazione Umanitaria “Lilly Colucci” che nei giorni scorsi ha distribuito 100 pacchi con generi di prima necessità a famiglie monopolitane in condizioni di grave disagio economico. L’Associazione ha tenuto anche un altro significativo gesto di generosità: ha infatti consegnato ad AmoPuglia, associazione che quotidianamente supporta malati oncologici e le loro famiglie, un monitor multiparametrico con carrello originale. Questo dispositivo medico, perfetto per il controllo rapido e semplice dei parametri vitali in contesti ambulatoriali, per controlli saltuari e monitoraggio di base, è stato acquistato grazie al successo del “Triangolare del Cuore” che si è tenuto il 12 aprile scorso al veneziani di Monopoli e che ha visto sfidarsi la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti insieme alle rappresentative del Polo Liceale “M. Curie – G. Galilei” e dell’I.I.S.S. “Luigi Russo” di Monopoli, unendo sport e solidarietà per una nobile causa

