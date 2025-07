Monopoli, alla scoperta di Tirelli: jolly offensivo, tra gli artefici del miracolo Giana Erminio

E’ stato il primo dei cinque colpi in entrata ufficializzati fino a questo momento da un Monopoli che ha iniziato la sessione estiva di calciomercato con il piede premuto sull’acceleratore, forse l’acquisto più importante e interessante in assoluto, soprattutto in considerazione di quanto accaduto durante i playoff: Mattia Tirelli è pronto a caricarsi la squadra biancoverde sulle spalle. Il Gabbiano, per assicurarsi le sue prestazioni, ha compiuto uno sforzo non banale facendogli sottoscrivere un contratto triennale fino al giugno del 2028.

Classe 2002, è approdato in riva all’Adriatico al termine della breve ma significativa avventura con la Giana Erminio, nel Girone A di Serie C. Il direttore sportivo Marcello Chiricallo si è calcisticamente innamorato di lui durante il doppio confronto playoff vinto dai lombardi proprio contro il Monopoli: 3-1 all’andata a Gorgonzola, 1-3 al ritorno al Veneziani, con i padroni di casa passati in vantaggio ma recuperati immediatamente da un colpo di testa vincente del numero 9, preludio di una rimonta che avrebbe portato i ragazzi di Chiappella a giocarsi i quarti di finale. Non l’unico timbro del 23enne nato a Gavardo, capace di segnare altre tre volte durante la post season – rispettivamente contro Virtus Verona, Renate e Ternana – e di totalizzare nel complesso nove reti in tutta la stagione, tra Giana Erminio e Ascoli, club nel quale aveva militato durante la prima parte di campionato.

Colombo, che in quella zona di campo ha perso Vazquez e Grandolfo – entrambi partiti in direzione Trapani – e ha accolto anche Longo – può adesso contare sul suo jolly offensivo, capace di rivestire tanti ruoli differenti tra loro: prima o seconda punta in un 3-5-2 ma anche esterno alto nel caso in cui, in alcune partite, si decidesse di propendere per il terzetto offensivo. Uno alla Bruschi, per intenderci, magari con meno qualità, ma senza dubbio con più senso del gol.

