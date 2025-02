Monopoli, al Veneziani ancora non va: solo un punto in extremis con l’Altamura

Il doppio impegno casalingo doveva rappresentare un trampolino di lancio per il Monopoli di Colombo, un’opportunità per raccogliere punti preziosi contro Catania e Altamura e consolidare la vetta del Girone C di Serie C. Invece, si è rivelato un ostacolo insidioso: la sconfitta contro i siciliani e il pareggio sofferto con l’Altamura hanno permesso al Cerignola di prendere il largo, aumentando il distacco in classifica. Il divario potrebbe ampliarsi ulteriormente, considerando le possibili evoluzioni della situazione di Taranto e Turris.

Contro il Catania, un avvio difficile ha compromesso la gara, mentre con l’Altamura il rammarico è legato al rigore fallito da Bruschi, ipnotizzato da Viola nel primo tempo. Lo stesso primo tempo che si è chiuso con il vantaggio degli ospiti, firmato dall’ex Rolando, prima del pareggio in extremis di Francesco Grandolfo. Il Monopoli si ritrova così secondo, appaiato all’Avellino a quota 49 punti, mentre il Cerignola continua la sua fuga grazie a cinque successi consecutivi.

L’unica nota positiva della giornata arriva proprio da Grandolfo: il rigore realizzato vale il decimo gol nelle ultime tredici partite e il ventesimo complessivo con la maglia biancoverde, dopo i nove centri del 2021/2022 e la rete in Coppa Italia di Serie C. Tra le notizie meno confortanti, invece, c’è l’espulsione di Antony Angileri, alla sua seconda sanzione stagionale, che lo costringerà a saltare la prossima trasferta.

