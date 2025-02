Monopoli, adesso la classifica fa meno sognare. In arrivo un trittico importante

Un crollo verticale. Nelle prestazioni e soprattutto nei numeri, cominciato da quel maledetto pomeriggio dello scorso 9 febbraio, data della sfida casalinga contro il Catania: il Monopoli va subito sotto con il gol dell’ex De Paoli, la riprende grazie al solito Grandolfo, ma alla fine la perde sul beffardo colpo di testa vincente di Ierardi. Di lì un pareggio con tanta fatica nel derby contro il Team Altamura, raggiunto su rigore a tempo praticamente scaduto, e un’altra sconfitta, questa volta esterna in quel di Crotone, in corrispondenza con la peggior prova dell’intera stagione.

Il Gabbiano si lecca le ferite e guarda con molto meno entusiasmo una classifica che fino a pochi giorni fa sapeva di sogno: dal primato condiviso con l’Audace Cerignola con 48 punti all’attivo, al terzo posto di oggi con otto lunghezze di distanza dagli ofantini, che nel frattempo hanno sempre vinto, e con un Avellino che intanto si è inserito nel mezzo. Il tutto, senza dimenticare il terzetto composto da Benevento, Crotone e Potenza che insegue da sempre più vicino e soprattutto senza sottovalutare il peso ulteriore che l’esclusione contemporanea di Taranto e Turris potrebbe avere sulla graduatoria dei biancoverdi.

Insomma, tutto tranne che un momento facile. La squadra di Colombo, però, ha già dimostrato di avere le armi – morali ancor prima che tecniche – per rialzare la testa. E il calendario, in questo senso, sembra offrire un aiuto significativo: i pugliesi, nelle prossime due apparizioni casalinghe, riceveranno la visita di due formazioni impelagate nella lotta per non retrocedere come il Messina e il Latina. Nel mezzo ci sarà la trasferta di Trapani, altro importante banco di prova. Se c’è un momento in cui riprendere a correre, per consolidare quantomeno un piazzamento playoff degno di nota, quel momento è necessariamente questo.

