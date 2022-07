Adesso è ufficiale: Simone Simeri è il nuovo attaccante del Monopoli. Classe 1993, è cresciuto nel settore giovanile del Napoli, esordendo tra i professionisti con il Melfi in C2. Successivamente, ha disputato il campionato di Serie D con le maglie di Puteolana, Rende, Potenza e Folgore Caratese totalizzando 86 presenze e 50 gol. Nella stagione 2017/18 torna in Serie C, alla Juve Stabia (in prestito dal Novara), mettendo a segno 12 reti. Nella stagione 2018/19 si trasferisce al Bari, e con un bottino di 14 gol risulta tra i protagonisti della risalita in Serie C. Nel torneo successivo, sempre con i biancorossi 11 gol e 8 assist. A gennaio del 2021 passa all’Ascoli, in Serie B, disputando 9 gare prima di rientrare a Bari, dove, nell’ultima stagione, ottiene la vittoria del Campionato di Serie C 2021/22 con 29 presenze. Il nuovo attaccante biancoverde ha raggiunto il ritiro di Cascia per mettersi a disposizione di Peppe Laterza.