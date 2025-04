Monopoli, ad Avellino in emergenza: fuori anche Miranda. Quanti ex nella sfida del Partenio

E’ un Monopoli incerottato quello che si appresta ad affrontare una delle trasferte più importanti della stagione: nel pomeriggio di domenica i biancoverdi saranno ospiti dell’Avellino primo in classifica, ritrovandosi così arbitri della lotta per la promozione in Serie B. Serve un risultato positivo per avere il destino nelle proprie mani in vista dell’ultimo più accessibile turno con il Giugliano, serve soprattutto riuscire ad andare oltre una condizione di oggettiva emergenza. Al Partenio infatti mister Colombo dovrà fare contemporaneamente a meno degli apporti degli infortunati Angileri, Greco e Bulevardi; insieme a loro, resterà ai box anche Miranda ed è questa la vera novità delle ultime ore, novità pesante perché renderà praticamente obbligate le scelte nel terzetto difensivo. In terra campana toccherà a Bizzotto completare il settore arretrato, mentre sulla fascia mediana a contendersi una maglia dal primo minuto saranno Scipioni e Calvano.

Una partita significativa sotto svariati punti di vista. Tra questi, oltre a quello già citato della classifica, spicca il discorso legato agli ex, numerosi come raramente accaduto in precedenza durante questa stagione. 90 minuti dal sapore speciale, sponda Gabbiano, per Marcello Falzerano, Mirko Miceli e Carlo De Risio, anche se sicuramente in percentuali differenti: datata e non indimenticabile l’avventura in terra irpina per il primo, molto più recente per il secondo, storica per il terzo che in biancoverde ha disputato quelle che restano le sue uniche quindici apparizioni in Serie B in carriera nella seconda parte della stagione 2017/2018. Dall’altra parte del campo occhi rivolti su Facundo Lescano e su Dimitrios Sounas: il centravanti, a Monopoli in Serie C nella seconda parte della stagione 2015/2016, ha già fatto centro in questo campionato contro i pugliesi con la maglia del Trapani al Veneziani su calcio di rigore lo scorso 26 ottobre; il centrocampista greco, invece, in riva all’Adriatico ha vissuto il triennio che gli ha consentito di spiccare il volo, quello compreso tra il 2016 e il 2019: 93 presenze complessive e anche quattro reti all’attivo per lui, forse l’ex più atteso in assoluto della sfida di domenica.

