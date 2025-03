Monopoli, a Picerno senza il sostegno dei propri tifosi

Domenica pomeriggio, al Curcio di Picerno ci saranno punti importantissimi in palio in chiave play off tra i padroni di casa e il Monopoli, che in terra lucana dovrà fare a meno dei propri tifosi.

Monopoli, a Picerno senza i propri sostenitori

Infatti, nella giornata di oggi è arrivata la notizia che il settore ospiti dello stadio Curcio di Picerno resterà chiuso: dunque, trasferta vietata ai sostenitori del Monopoli in terra lucana. È stato imposto il divieto di vendita per i residenti della provincia di Bari per quello che sarà uno dei big match della 32esima giornata del Girone C.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author