MONOPOLI – Tra preparazione al derby contro l’Andria, forse il più sentito dalla tifoseria, e calciomercato è cominciata la settimana del Monopoli. Si riparte dal punto conquistato in casa contro il Latina, al termine di una partita condizionata dal vento, dal freddo e dalle condizioni non ottimali del terreno di gioco.

Un punto che ha portato i biancoverdi a 31 in classifica, a -1 dalle seconde e a pari punti con Catanzaro e Avellino che stanno risalendo la china. Adesso c’è l’Andria, poi la prima di ritorno contro il Catania, per chiudere al meglio il 2021 e concentrarsi su un 2022 che vedrà ripartire il mercato e nel quale si punta a recuperare quasi tutti gli infortunati. La prima novità, però, sembra già essere arrivata. Comincerà ad allenarsi in questi giorni con la squadra con il nulla osta della Lazio e verrà tesserato il 3 gennaio l’attaccante Alessandro Rossi. 25 anni da compiere tra meno di un mese, dopo aver avuto un rendimento straordinario con la primavera della Lazio Rossi ha fatto un po’ di fatica tra i senior, con 57 presenze e 3 reti in B tra Salernitana, Venezia e Juve Stabia e 5 gol in 30 apparizioni lo scorso anno con la Viterbese. Adesso la nuova avventura, pronto a rimpolpare un attacco che poggia troppo sulle spalle di Starita e Grandolfo. Sperando che, come per tanti altri attaccanti passati dalla Puglia, Monopoli possa rappresentare un punto si svolta.