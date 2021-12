CATANIA – Uomini ancora contati e scelte obbligate per il Monopoli in vista della trasferta di Catania dove la formazione di Colombo, dopo aver chiuso il girone d’andata al secondo posto in solitario cercherà di confermarsi sulla piazza d’onore anche a fine 2021.

La buona notizia è rappresentata dal fatto che la trasferta di Andria non ha lasciato strascichi in infermeria e dal giudice sportivo e che quindi il tecnico brianzolo potrebbe riproporre gli stessi convocati di 3 giorni prima. La squadra ha raggiunto la Sicilia con 1 giorno di anticipo e ha svolto lì gli ultimi allenamenti prima del match. Ipotizzando una probabile formazione troviamo Loria tra i pali, Riggio, Bizzotto e Mercadante sulla linea difensiva, Tazzer, Langella, Vassallo e Piccinni a centrocampo con Grandolfo e Starita in attacco. Se non si dovesse ricorrere al minutaggio, come fatto ad Andria salgono le quotazioni di Viteritti per Tazzer e Bussaglia per Langella. Fischio d’inizio alle ore 21, arbitrerà la gara il signor Collu di Cagliari.