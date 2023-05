MONOPOLI – Investita a pochi metri del San Giacomo. È quanto è accaduto, con un tragico epilogo, a una donna di 73 anni che ieri sera, dopo le 21, è stata investita ed è morta poco dopo. L’incidente è avvenuto a 50 metri dall’ospedale San Giacomo, mentre attraversava con il cane al guinzaglio e per motivi ancora da accertare una Peugeot bianca guidata da un 20enne del posto l’ha travolta in via Sant’Anna lasciandola sul selciato. Immediato l’intervento dei sanitari che sarebbero arrivati a piedi dal nosocomio ma per la donna non ci sarebbe stato più nulla da fare. Il 20enne alla guida dell’auto avrebbe immediatamente chiamato il 118.

