Monopoli 1966 |Nel 2020 una squadra a due velocità

Difficile in questo momento parlare di calcio giocato ma proviamo a fare un bilancio di quello che è stato il 2020 del Monopoli. Bello, bellissimo, lontano da casa, da playout tra le mura amiche del Veneziani. La squadra di Scienza va a due velocità. Una elevatissima quando va in trasferta, dove nell’anno in corso ha espugnato i campi di Catanzaro, Vibo Valentia, Catania, Teramo e Reggio Calabria. 5 su 5, con 15 punti portati a casa e come nessuno in tutta Italia. 5 punti in 6 gare al Veneziani, una media di 0.8 punti a partita, con i ko con Paganese, Sicula Leonzio e Casertana, la vittoria a tempo scaduto sul Rieti e i pareggi contro le big Bari e Ternana. Da una parte le pessime condizioni del campo, dall’altra la rinuncia ad una squadra completamente senior, così come accaduto a Teramo e Reggio e nelle gare casalinghe contro Bari e Ternana, con quel pizzico di esperienza in più che a volte risulta fondamentale. Terzo fattore l’atteggiamento diverso delle avversarie e le assenze in attacco. Paganese, Sicula Leonzio e Casertana in ultimo hanno agito di rimessa, portando a casa il risultato sugli sviluppi di una ripartenza. Fasi da studiare con l’auspicio che il pallone torni a rotolare. Tempo ce n’è in abbondanza, nel frattempo tutti a casa.