Monitoraggio rifiuti, in un residence una discarica a cielo aperto

I sindaci dei comuni della provincia di Lecce hanno tempo fino al 23 aprile prossimo per segnalare alla Prefettura le situazioni di degrado sul fronte dell’abbandono dei rifiuti. Una battaglia che il prefetto di Lecce Natalino Manno ha messo sull’agenda delle priorità in una terra, come quella salentina, dove l’ inciviltà fa a botte con l’immagine di una meta turistica d’eccellenza quale pure siamo diventati. Eppure esistono vere e proprie bombe ecologiche come quelle che vi mostriamo in questo servizio. Materiale di ogni genere gettato quasi quotidianamente e lasciato lì per mesi nell’indifferenza generale, all’interno di un residence della provincia dove ci sono oltre 300 appartamenti, attraversato però da una strada comunale, quindi aperta a tutti. Ci sono materassi, tanti, bottiglie di birra, qualche anche rotte nel parco dei bambini, televisori, un gabinetto, spazzatura indifferenziata buttata come fosse una discarica abusiva. E invece è un luogo dove vivono persone, bambini, donne.

Sono nel frattempo 180 gli agenti e le guardie volontarie formate durante un corso che ha visto ieri tra i relatori i sostituti procuratori del Tribunale di Lecce Massimiliano Carducci e Patrizia Ciccarese, che hanno approfondito- fanno sapere dalla Prefettura- “il variegato panorama normativo penale in materia di rifiuti, soffermandosi sugli istituti del sequestro preventivo e di quello probatorio”, con un successivo approfondimento sulla banca dati regionale Perimsiti, che consente una mappatura esaustiva del problema. Da qualche parte in provincia, ci si augura si inseriscano anche aree ad alta antropizzazione come questa

