Monitoraggio Iss | La Puglia resta arancione

Rt in salita, Incidenza ancora sopra i 200 casi su 100mila abitanti e tasso di occupazione dei posti in reparto e in terapia intensiva superiori al 30%. Sono questi i dati che avrebbero fatto propendere la cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute per la conferma della Puglia in zona arancione. Niente riaperture di ristoranti all’aperto e niente sport di contatto almeno per un’altra settimana, quindi, in attesa di notizie migliori nel report del prossimo 7 maggio.