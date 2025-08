Monica Nasti conquista Tokyo con un brano corale contro il bullismo

La compositrice, pugliese di Martina Franca e insegnante al “Nino Rota” di Monopoli, vince all’ICC Japan 2025 con “You Are a Star”

Tokyo premia l’eccellenza musicale italiana. Monica Nasti, compositrice pugliese, ha conquistato il primo premio al 7° Japan International Choral Composition Competition (ICC Japan 2025) con il brano “You Are a Star – Stella Es”, opera corale a cappella dedicata al tema del bullismo.

Selezionata tra oltre 111 composizioni provenienti da 31 Paesi, l’opera di Nasti (docente di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli) ha convinto la giuria per raffinatezza formale, carica emotiva e attualità del messaggio. Il brano, eseguito in prima mondiale il 27 luglio nella prestigiosa Dai-ichi Seimei Hall di Tokyo, è stato interpretato dal Metropolitan Chorus of Tokyo diretto dal maestro Ko Matsushita.

“È stata un’emozione indescrivibile vedere la mia musica prendere vita dall’altra parte del mondo, interpretata con così grande sensibilità. Questo riconoscimento non è solo un traguardo artistico, ma un messaggio di speranza per chi cerca il coraggio di brillare nella propria unicità”, ha dichiarato Monica Nasti.

Composto per coro misto SATB a cappella, You Are a Star è una riflessione musicale delicata, ma intensa, sulla lotta contro l’emarginazione e il disagio, con un messaggio universale: “Nessuno può decidere il tuo valore. Tu sei una stella – vivi e risplendi”. Il brano è stato pubblicato da Edition ICOT e sarà pezzo obbligatorio nella sezione di Musica Contemporanea dell’8° Tokyo International Choircompetition 2026.

La giuria internazionale era composta da nomi di grande rilievo nel panorama corale: John August Pamintuan (Filippine), Ivo Antognini (Svizzera), Rihards Dubra (Lettonia), André Thomas (Stati Uniti), Toyotaka Tsuchida e Ko Matsushita (Giappone). Alla vincitrice è stato assegnato anche un premio di 100.000 yen.

Nata a Martina Franca, diplomata in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per Banda e Didattica della Musica, Monica Nasti ha conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello con lode al Conservatorio di Bari. La sua carriera spazia dalla musica vocale e corale a quella strumentale, passando per il teatro e la didattica, con riconoscimenti nazionali e internazionali da enti quali ARCoPu, AERCO, Feniarco, FEDERCORI e ASAC Veneto.

Tra le sue produzioni recenti figurano le musiche per “2 sorelle in treno e un Diabolik in tasca” di Daniela Morelli (Teatro Carcano, 2022) e “L’arte di ascoltare i battiti del cuore” di Jan-Philipp Sendker (Teatro Elfo Puccini, 2024).

Il podio del concorso di Tokyo è stato completato dall’italiano Giampiero Castagna, secondo con “La canzone della Terra” e terzo con “Niente più a-roving”. Menzioni d’onore a compositori da Cina, Francia, Giappone, Polonia e Nuova Zelanda, a conferma della varietà e dell’eccellenza della scena corale mondiale.

“Inclusion, consapevolezza e arte possono e devono camminare insieme. Questo premio lo dedico a chi cerca ogni giorno la forza di essere sé stesso”, ha concluso Nasti. L’esecuzione completa del brano vincitore è disponibile su YouTube al minuto 48. Un successo che porta la Puglia e l’Italia nel cuore della scena corale internazionale.

