Mondiali di scherma a Wuxi: convocate le pugliesi Calogiuri e Carafa

Ufficializzate le convocazioni per i Campionati Mondiali Cadetti e Giovani di scherma, in programma a Wuxi, in Cina, dal 7 al 15 aprile 2025.

Tra i selezionati spiccano due conferme pugliesi: Carola Calogiuri, spadista delle Lame Azzurre Brindisi, chiamata a gareggiare nella categoria Under 17, e Gaia Karola Carafa, sciabolatrice originaria di San Severo e tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, in pedana tra le Under 20.

Secondo il programma, Carafa sarà impegnata nella prova individuale di sciabola lunedì 7 aprile e tornerà in pedana il 9 aprile per la gara a squadre. Per Calogiuri appuntamento fissato invece per lunedì 14 aprile, con la prova individuale di spada femminile Cadetti.

L’Italia arriva a Wuxi forte dei risultati ottenuti un anno fa a Riyadh, dove la nazionale conquistò 2 ori, 6 argenti e 5 bronzi.

