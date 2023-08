Mondiali atletica: marcia, il pugliese Stano ‘Voglio l’oro’

Sarà Massimo Stano, insieme agli altri azzurri Francesco Fortunato e Andrea Cosi, ad aprire l’avventura della spedizione azzurra ai Mondiali di atletica a Budapest.

Domani, sabato 19 agosto con inizio alle 8.50, è in programma la 20 km di marcia, la gara in cui il 31enne pugliese di Palo del Colle ha vinto l’oro olimpico a Sapporo. “A parte il viaggio “comodo” durato 13 ore e la sveglia per l’antidoping, con 4 ore di sonno sto bene”, esordisce con la consueta ironia il campione del mondo della 35 km di Eugene 2022, alludendo al volo cancellato nel pomeriggio di giovedì 17 a Monaco di Baviera che ha comportato un lungo ritardo nell’arrivo della squadra azzurra.

“Mi sento meglio rispetto agli anni passati, mi sono allenato bene anche se finora ho raccolto poco in questa stagione: ma il mondiale è l’evento più importante e qui ho due chance”, aggiunge Stano.

Si comincia dalla 20 chilometri in cui l’azzurro è campione olimpico in carica, poi la 35 km dove difenderà il titolo mondiale vinto l’anno scorso: “Mi focalizzo molto sulla “venti”, che è la distanza olimpica, un po’ più difficile tra le due perché la concorrenza è alta – spiega il pugliese che non si nasconde -: punto sicuramente all’oro”.

Sul piano-gara: “Mi aspetto una 20 km tattica, vista l’umidità che ho trovato stamani- spiega l’olimpionico -. Potrebbe andar bene in vista della 35 km, ma sicuramente non mi risparmierò perché la ‘venti’ è più importante. Quest’anno c’è un livello altissimo, i più temibili sono i giapponesi, ma non solo, in tanti possono arrivare al primo posto come al quindicesimo”.

