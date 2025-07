Mondiale per Club, Chelsea sul tetto del mondo: 3-0 al PSG

Contro ogni pronostico e al termine di una prestazione impeccabile, il Chelsea ha conquistato il Mondiale per Club 2025 travolgendo il Paris Saint-Germain con un netto 3-0. È la consacrazione per Enzo Maresca, che ha preparato e condotto alla perfezione una finale dominata sia tatticamente che emotivamente dai suoi uomini.

Dopo un anno vissuto da protagonisti assoluti, i parigini di Luis Enrique sono crollati sotto i colpi dei Blues, abili nel mettere in atto un piano tattico studiato nei minimi dettagli: eludere il pressing aggressivo del PSG e colpire in contropiede. La strategia ha pagato.

Al MetLife Stadium di New York, decisiva la prestazione straordinaria di Cole Palmer, autore di due gol e un assist. Apre le marcature con un sinistro preciso, raddoppia con un’azione personale e serve Joao Pedro per il tris prima dell’intervallo. Il PSG prova a reagire nella ripresa, ma il Chelsea si difende con ordine e sfiora anche il quarto gol con Delap. La partita si chiude virtualmente all’84’ con l’espulsione di Joao Neves per un gesto antisportivo su Cucurella. Nel finale tensione in campo, ma il Chelsea può festeggiare un trionfo storico e meritato.

A fine partita, Enzo Maresca ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trionfo: “Sono senza parole, i miei hanno meritato questa vittoria – ha dichiarato -. Per me la partita si è decisa nei primi dieci minuti: abbiamo imposto il nostro ritmo e da lì è cambiato tutto. Non è facile mantenere quella intensità per 90 minuti, ma è proprio lì che abbiamo vinto”.

CHELSEA-PSG 3-0

RETI: 22’ Palmer, 30’ Palmer (C), 43’ Joao Pedro (C)

CHELSEA 4231: Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella, James (78’ Dewsbury-Hall); Caicedo, Enzo Fernandez (60’ Andrey Santos); Cole Palmer, Pedro Neto (76’ Nkunku), Joao Pedro (66’ Delap). All. Enzo Maresca.

PSG 433: Donnarumma; Hakimi (73’ Zaire-Emery), Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz (73’ Mayulu); Doué (73’ Gonzalo Ramos), Dembélé, Kvaratskhelia (57’ Barcola). All. Luis Enrique. ARBITRO: Alireza Faghani (Iran). AMMONITI: Neto, Caicedo, Malo Gusto, Colwill (C); Nuno Mendes (P).

ESPULSI: 83′ Joao Neves (P).

