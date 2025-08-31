Moncini risponde a Mota: tra Bari e Monza finisce 1-1

Un punto a testa ma ancora segnali incoraggianti per il Bari, che pareggia 1-1 con il Monza al San Nicola e rimanda l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. A Mota risponde Moncini al quarto d’ora in una gara comunque divertente e che ha visto uscire i biancorossi tra gli applausi dei 15mila del San Nicola.

L’inizio è shock: Caprari libera Mota con un gran tocco, il portoghese con un bel numero si libera di Nikolau e dai venti metri la mette alle spalle di Cerofolini. La reazione dei biancorossi è immediata: al quarto d’ora Sibilli pesca Moncini in profondità: l’ex Spal non riesce ad eludere l’uscita di Thiam ma poi è bravissmo a colpire dai 20 metri e a superare il portiere ospite alla sua sinistra. Il Bari è più in palla e chiude il primo tempo in attacco: Pagano si inserisce tra le linee e calcia di pochissimo alto al 25’, tre minuti dopo l’ex Roma è bravissimo a rubare palla a Pessina e ad impegnare Thiam in un grande intervento. I biancorossi sfiorano il gol sul finire del primo tempo: Braunoder per Moncini in area, l’estremo difensore del Monza risponde da campione. Brivido al minuto 9 della ripresa: Vicari respinge una conclusione di Galazzi, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il rigore. Cinque minuti più tardi Sibilli sfiora il palo con una stilettata dall’area di rigore. Al 32’ è bravissimo Cerofolini a chiudere la porta a Birindelli, lanciato in contropiede da Keita. Finisce dopo 5’ di recupero e tra gli applausi dello stadio San Nicola.

2a g. Serie BKT: Bari-Monza 1-1

Marcatori: 2’pt Dany Mota (M), 16’pt Moncini (B)

Bari (4-3-3): Cerofolini, Dickmann, Vicari (c) (35’st Kassama), Nikolaou, Dorval, Pagano, Verreth, Braunoder (30’st Castrovilli), Partipilo (25’st Rao), Moncini (35’st Antonucci), Sibilli

A disp.: Pissardo, Marfella, Bellomo, Pereiro, Pucino, Mane, Colangiuli, Mavraj

All. F. Caserta

Monza (3-4-2-1): Thiam, Delli Carri, Ravanelli, Lucchesi (34′ Brorsson), Birindelli, Pessina (c), Obiang, Azzi, Galazzi (21’st Alvarez), Caprari (29’st Keita Balde), Dany Mota (29’st Colombo)

A disp.: Pizzignacco, Strajnar, Maric, Sardo, Capolupo, Domanico, Petagna, Martins

All. P. Bianco

Arbitro: Sig. Simone Galipò (Firenze); assistenti: Sig. Gamal Mokhtar (Lecco) e Sig. Simone Pistarelli (Fermo). Quarto Ufficiale: Sig. Davide Di Marco (Ciampino). VAR: Sig. Manuel Volpi (Arezzo), AVAR: Sig. Davide Ghersini (Genova)

Ammoniti: Ravanelli (M), Obiang (M), Caprari (M), Partipilo (B), Kassama (B), Delli Carri (M)

Espulsi:

Angoli: 3-6

Rec.: 0’pt; 5’st

Note:

Stadio San Nicola, Bari; cielo sereno, 26°C, terreno in ottime condizioni; 15.010 spettatori (4.676 abbonati; 94 tifosi ospiti)

