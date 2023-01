Monaco: ‘Stima e fiducia determinanti per la scelta di Casarano’

Sarà uno dei protagonisti del 2023 del Casarano, Gianmarco Monaco, nuovo centrocampista rossazzurro, arrivato a dicembre dal Lavello. “Le chiamate di Costantino e Montervino mi hanno fatto veramente piacere: stima e fiducia nei miei confronti sono state determinanti nella scelta. La piazza è una delle più importanti della categoria, venire a giocare è un orgoglio e uno stimolo”, ha dichiarato il calciatore sui canali ufficiali del Casarano.

GIRONE – “Mai come in questa stagione, almeno cinque squadre lottano per il titolo. La classifica dice che la squadra da battere è la Cavese, ma faremo di tutto per arrivare il più in alto possibile”.

POSIZIONE IN CAMPO – “Sono a disposizione del tecnico: posso giocare come play, mezz’ala o, all’occorrenza, difensore centrale. Sono tutti ruoli che ho ricoperto nel corso della mia carriera, ovunque sarò impiegato sono pronto a dare tutto”.

GRUPPO – “Ho affrontato due volte il Casarano, mi ha sempre dato l’impressione di essere una squadra forte, indipendentemente dalle difficoltà che si possono incontrare nel corso di una stagione. Mi auguro di poter fornire il mio contributo per poter raggiungere gli obiettivi”.

