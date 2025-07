Molten sarà il fornitore ufficiale dei palloni in Serie D fino al 2027

La Lega Nazionale Dilettanti ha annunciato la nascita di una nuova collaborazione con Molten, azienda giapponese di riferimento nel settore dei palloni sportivi, che sarà partner ufficiale per le stagioni 2025/2026 e 2026/2027. L’accordo riguarda le principali competizioni organizzate dalla LND: Serie D, Serie C Femminile e il circuito del Beach Soccer.

In tutte queste manifestazioni, atleti e atlete scenderanno in campo utilizzando palloni Molten, rinomati a livello globale per qualità, innovazione e prestazioni tecniche.

Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo percorso con un brand riconosciuto e apprezzato come Molten, ha affermato il presidente della LND Giancarlo Abete. La qualità dei materiali e l’affidabilità del prodotto sono elementi essenziali per garantire il massimo della prestazione sui nostri campi, dal calcio a undici al beach soccer.

Particolarmente significativo il commento del presidente di Advanced Distribution, distributore esclusivo di Molten in Italia, Gianni Lanfranco: Tornare ad essere partner ufficiale della LND – FIGC è per noi motivo di grande soddisfazione ed orgoglio, dal momento che si tratta di una realtà che rappresenta la base e la passione autentica del calcio italiano.

Questa intesa rafforza il rapporto tra la LND e i partner tecnici che ne condividono la visione: valorizzazione dei territori, crescita dei giovani calciatori e costante attenzione alla qualità. Lo slogan Molten, Feel the emotion, ben sintetizza lo spirito della nuova collaborazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author