Moliterno: danze, colori ed emozioni da tutto il mondo con “Moles Aeterna”

Una manifestazione che ha saputo fare rete nel territorio lucano dividendo la tre giorni del festival con i Comuni di Grumento Nova e Aliano.

Serate di musica, canti e tradizioni popolari, con gruppi provenienti da Cile, Honduras, Messico e Italia, scelti da una valida direzione artistica che ha portato al riconoscimento della qualifica di International Festival da parte del CIOFF il Consiglio Internazionale delle Organizzazioni dei Festival del Folklore e delle Arti Tradizionali.

Una organizzazione strutturata che va oltre l’esibizione ma che racconta di accoglienza, ospitalità grazie all’indispensabile lavoro dell’Associazione “Laboratorio Teatro Popolare Gruppo Folk Moliterno A.P.S.” e dell’esperienza pluriennale del suo gruppo folk, “U Cirnicchiu”.

