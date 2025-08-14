14 Agosto 2025

Moliterno: danze, colori ed emozioni da tutto il mondo con “Moles Aeterna”

Giuseppe Cutro 14 Agosto 2025
centered image

Moliterno, in provincia di Potenza ha ospitato la 28esima edizione della rassegna internazionale del folklore dal titolo “Moles Aeterna”

Una manifestazione che ha saputo fare rete nel territorio lucano dividendo la tre giorni del festival con i Comuni di Grumento Nova e Aliano.

Serate di musica, canti e tradizioni popolari, con gruppi provenienti da Cile, Honduras, Messico e Italia, scelti da una valida direzione artistica che ha portato al riconoscimento della qualifica di International Festival da parte del CIOFF il Consiglio Internazionale delle Organizzazioni dei Festival del Folklore e delle Arti Tradizionali.

Una organizzazione strutturata che va oltre l’esibizione ma che racconta di accoglienza, ospitalità grazie all’indispensabile lavoro dell’Associazione “Laboratorio Teatro Popolare Gruppo Folk Moliterno A.P.S.” e dell’esperienza pluriennale del suo gruppo folk, “U Cirnicchiu”.

