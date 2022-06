MOLFETTA – Il cadavere di un giovane è stato trovato questa mattina all’interno di un cantiere alla periferia di Molfetta, in Via Samarelli. Non si conoscono le geralità della vittima che sembrerebbe molto giovane, Subito dopo l’allarme si sono secati sul posto i Carabinieri che hanno avviato le indagini, soprattutto per appurare le cause del decesso. Sul corpo gli inquirenti avrebbero trovato contusioni, non si esclude che possa essere stato colpito con un oggetto, ma al momento sono solo ipotesi che dovranno essere confermate dall’esame autoptico.

Buongiorno. Stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Molfetta e del Nucleo Investigativo di Bari. Il sopralluogo è in atto dalla Sezione Investigazioni Scientifiche. Le attività sono coordinate dalla procura di Trani. Si stanno accertando le cause della morte, anche con l’ausilio del medico legale.