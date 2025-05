Molfetta si prepara a correre: tutto pronto per la Night Run 2025

È partito il conto alla rovescia per la Molfetta Night Run, l’evento sportivo più atteso dell’anno in città. L’appuntamento è per sabato 10 maggio, quando le strade di Molfetta si trasformeranno in un vivace palcoscenico di luci, musica e sorrisi.

Giunta alla settima edizione, la corsa non competitiva organizzata da Studio360 in collaborazione con l’Asd Free Runners Molfetta, prenderà il via alle ore 21 da piazza Garibaldi, ma la festa inizierà già dalle 19 con animazione, musica e spettacoli per tutte le età.

Il tema di quest’anno, “Una notte italiana”, sarà celebrato con le maglie azzurre indossate da tutti i partecipanti, un omaggio all’identità nazionale e alla bellezza della diversità. Un percorso musicale accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro attraverso la cultura italiana, in un’atmosfera che punta a unire sport e inclusione.

La giornata sarà aperta alle 18 dalla Baby Run, corsa dedicata ai bambini fino a 10 anni, pensata per coinvolgere le famiglie in un’esperienza condivisa e sicura.

La Molfetta Night Run non avrà valore agonistico: ciascun partecipante potrà decidere durante la serata se percorrere cinque o dieci chilometri. L’obiettivo non sarà la vittoria, ma la partecipazione collettiva, in un clima di entusiasmo e condivisione.

Grande rilievo avrà il Villaggio dei Runners, allestito nella villa comunale, dove già dal mattino sarà possibile ritirare i kit gara e prendere parte ad attività di socializzazione, relax e intrattenimento.

L’evento si avvale del sostegno di partner come Radionorba, Inchiostro di Puglia e del patrocinio del Comune di Molfetta con il supporto delle aziende municipalizzate.

Le iscrizioni sono aperte e la procedura è semplice: è sufficiente accedere al sito ufficiale www.molfettanightrun.it e compilare il modulo online seguendo le indicazioni.

Una notte di sport, musica e convivialità attende Molfetta, pronta a vestirsi d’azzurro per una festa che coinvolgerà l’intera città.

