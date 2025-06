Molfetta, ruota panoramica si blocca: paura tra i passeggeri

Attimi di paura nella serata di domenica 15 giugno per alcuni visitatori della ruota panoramica posizionata su banchina San Domenico a Molfetta, a pochi passi dal mare. L’attrazione, molto frequentata soprattutto nei weekend estivi, si è improvvisamente bloccata, lasciando sospese nel vuoto diverse cabine con all’interno famiglie e turisti.

Secondo le prime ricostruzioni, la ruota avrebbe smesso di girare a causa di un guasto tecnico, ancora in fase di accertamento. La situazione ha richiesto il tempestivo intervento dei vigili del Fuoco, giunti sul posto con un’autoscala per mettere in sicurezza i presenti e consentire loro di scendere in modo sicuro.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. L’area è stata temporaneamente transennata per consentire le verifiche del caso e accertare le cause precise del malfunzionamento.

IMMAGINE VIGILI DEL FUOCO BARI

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author