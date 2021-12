Molfetta, pronti una serie di addii: via Pozzebon, Pizzutelli e Turitto. Conferma per mister Bartoli

Il Molfetta prepara la rivoluzione. Una serie di risultati negativi e l’apertura del mercato di dicembre hanno portato il club biancorosso a una serie di novità pronte a concretizzarsi nelle prossime ore. L’ormai ex capitano del Molfetta lascia Molfetta e torna a Bitonto, domani dovrebbe già arrivare l’ufficialità.(LEGGI QUI).

Ma non è l’unico addio in casa Molfetta perché anche Federico Pizzutelli, già nella giornata di oggi ha lasciato la Puglia per firmare con l’Arezzo nel Girone A di Serie D. A questi due si aggiungerà anche Demiro Pozzebon, su di lui c’è forte l’Audace Cerignola ma non solo, anche un club di un altro girone di Serie D. Insomma, sarà rivoluzione in riva all’Adriatico ma l’unica cosa che non cambierà è la guida tecnica perché rimarrà Renato Bartoli con l’obiettivo di raggiungere la salvezza il prima possibile.