MOLFETTA – Una violenta tromba d’aria ha sfiorato Molfetta. La pioggia intensa e il vento hanno creato disagi in diverse parti della città con le strade allagate e rallentamenti nella circolazione.

Al momento i danni maggiori si registrano a ridosso di Piazza Vittorio Emanuele dove l’asfalto si è spaccato in più parti. I tecnici comunali, il personale della Multiservizi e dell’Asm, sono al lavoro per mettere l’area in sicurezza e per individuare eventuali altre criticità sul territorio.