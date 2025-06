Molfetta, indagine appalti e voti: revocati domiciliari al sindaco Minervini

Stessa misura per la dirigente comunale Lidia De Leonardis: per entrambi resta la sospensione da incarichi pubblici

Il Tribunale del Riesame ha revocato gli arresti domiciliari disposti nei confronti di Tommaso Minervini, sindaco di Molfetta, e della dirigente comunale Lidia De Leonardis, entrambi coinvolti nell’inchiesta della Procura di Trani su presunti appalti pubblici in cambio di voti. Le misure cautelari sono state sostituite con l’interdizione dai pubblici uffici: per Minervini la sospensione avrà una durata di un anno, mentre per De Leonardis è stata stabilita un’interdizione di sei mesi.

Revocato anche il divieto di dimora a Molfetta per Michele Pizzo, ex luogotenente della Guardia di Finanza, tra gli indagati nella stessa inchiesta.

L’indagine, coordinata dalla magistratura tranese, ruota attorno a presunte irregolarità nell’assegnazione di appalti pubblici in cambio di favori elettorali. Le nuove misure disposte dal Riesame alleggeriscono le restrizioni personali, ma confermano le esigenze cautelari connesse alle funzioni amministrative ricoperte.

Minervini, che era stato posto agli arresti domiciliari lo scorso 13 giugno, non potrà tornare a esercitare la carica di sindaco fino al termine del periodo di interdizione.

