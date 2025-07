Molfetta, incendio devasta ristorante sul mare

Un vasto incendio è divampato questa mattina intorno alle 10,30 nella periferia di Molfetta, coinvolgendo un ristorante sul mare costruito in metallo e legno. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno avvolto l’intera struttura, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Allertati immediatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con tre squadre operative e due autobotti a supporto. L’intervento ha evitato che l’incendio si estendesse ulteriormente. La struttura, tuttavia, è collassata nel giro di pochi minuti sotto la violenza delle fiamme.

Le operazioni di messa in sicurezza sono tuttora in corso, anche alla luce della presenza di vegetazione secca e di alcune abitazioni situate nelle immediate vicinanze del ristorante. Non si segnalano feriti al momento, ma sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio e per valutare eventuali danni alle strutture circostanti.

