Molfetta | Guardia di Finanza, corruzione: sedici arresti
DALLE PRIME LUCI DELL’ALBA, MILITARI DELLA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MOLFETTA E DEI REPARTI DIPENDENTI DAL GRUPPO DI BARLETTA, COADIUVATI DA ALTRO PERSONALE DEL COMANDO PROVINCIALE DI BARI, NELLE PROVINCE DI BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA, STANNO ESEGUENDO UN’ORDINANZA – EMESSA DAL G.I.P. DEL TRIBUNALE DI TRANI – CON CUI SONO STATE DISPOSTE MISURE CAUTELARI PERSONALI NEI CONFRONTI DI 16 SOGGETTI RITENUTI RESPONSABILI DI MOLTEPLICI IPOTESI DI CORRUZIONE.