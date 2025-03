Molfetta, fino a 40mila euro a fondo perduto per nuove attività commerciali. Al via il bando “Prossimo Negozio”

Fino a 40mila euro a fondo perduto per sostenere la creazione di nuove attività commerciali. Il Comune di Molfetta lancia l’iniziativa “Prossimo Negozio” per l’apertura di nuovi servizi di vicinato. Destinatari del finanziamento sono giovani e disoccupati, che potranno usufruire di un contributo concreto per diventare dei piccoli imprenditori, stimolando così anche l’occupazione lavorativa in città.

Il 70% del contributo sarà erogato a titolo di anticipazione, una volta stipulata la convenzione tra l’impresa beneficiaria e il Comune di Molfetta. La parte restante del contributo verrà erogata a saldo, una volta che il progetto sarà stato realizzato e saranno stati raggiunti gli obiettivi prefissati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author