Molfetta, Donno chiede al Viminale la rimozione del sindaco Minervini

Il deputato del M5S dopo la sospensione del primo cittadino: “Paralisi amministrativa inaccettabile, nuove elezioni per garantire i cittadini”

Il deputato Leonardo Donno, coordinatore regionale del MoVimento 5 Stelle in Puglia, ha presentato un’interrogazione scritta al ministero dell’Interno per chiedere chiarimenti urgenti sulla situazione amministrativa del Comune di Molfetta, attualmente guidato dal vicesindaco Nicola Piergiovanni dopo la sospensione del sindaco Tommaso Minervini, sottoposto di recente a misura cautelare.

“La situazione a Molfetta – afferma Donno – è estremamente delicata. Di fronte alla sospensione del primo cittadino e all’incertezza istituzionale che ne deriva, è necessario garantire alla cittadinanza il ripristino della legalità e della piena funzionalità dell’ente”.

Il deputato ricorda come il gruppo territoriale del M5S a Molfetta abbia più volte richiesto trasparenza e chiarezza, esprimendo forte preoccupazione per una gestione definita opaca e provvisoria, che rischia di generare una paralisi amministrativa in un momento delicato per la città.

Donno chiede dunque al ministero se ritenga legittimo che la reggenza dell’amministrazione comunale resti affidata al vicesindaco, e se non sia invece opportuno procedere alla rimozione del sindaco sospeso, aprendo così la strada a nuove elezioni.

“È essenziale – conclude Donno – che l’azione amministrativa sia pienamente legittima e trasparente, nel rispetto dei cittadini e delle istituzioni. Il Governo non può ignorare una situazione che mette a rischio l’integrità della funzione pubblica”.

L’interrogazione sollecita una presa di posizione netta da parte del Viminale su quali misure intenda adottare per assicurare continuità e legalità nell’azione amministrativa del Comune di Molfetta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author