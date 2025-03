Molfetta Calcio Femminile: tris alla Phoenix Trani per blindare secondo posto

Nonostante le numerose assenze per infortuni e squalifiche, la Molfetta Calcio Femminile supera con un convincente 3-0 la Phoenix Trani, confermandosi al secondo posto e rimanendo nella scia della capolista Pink Sport Time.

Nel primo tempo, le ragazze di mister Petruzzella, con una formazione rimaneggiata e diverse giocatrici all’esordio da titolari, hanno cercato di trovare il giusto equilibrio in campo. La Phoenix Trani, pur mostrando un gioco fluido, è apparsa poco incisiva in attacco.

A cinque minuti dall’intervallo, l’episodio che sblocca la gara: fallo di mano in area e calcio di rigore per la Molfetta. Dal dischetto, il capitano Angela Di Grumo non sbaglia e porta le biancorosse in vantaggio.

Nella ripresa, mister Petruzzella effettua alcuni cambi per dare maggiore spinta alla squadra: fuori Basile, Dibenedetto e Alfonso, dentro Carrante, Vitale e Frisone. La mossa paga e al 23’ arriva il raddoppio con una splendida punizione di Erika Messina, che da oltre venti metri insacca nell’angolino, tornando al gol dopo un lungo stop per infortunio.

Nel finale, la Molfetta chiude definitivamente i conti con la sesta rete stagionale di Margherita Lombardi. Nei minuti conclusivi, spazio anche per l’esordio nel calcio italiano di Fabiana De Gennaro, che sostituisce il difensore Miccione.

Il campionato di Eccellenza femminile si fermerà per la finale di Coppa Italia, con la Molfetta che tornerà in campo il 16 marzo per la sfida in trasferta contro l’Apulia Trani.

