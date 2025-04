Molfetta Calcio Femminile, Martino Traversa nuovo allenatore

MOLFETTA – Cambio in panchina per la Molfetta Calcio Femminile, che ha affidato la guida tecnica a Martino Traversa. Tecnico di grande esperienza, con un passato da calciatore in Serie A e B, Traversa ha già allenato la Juniores biancorossa portandola fino alla fase nazionale e in questa stagione ha ricoperto il doppio ruolo di primo e secondo allenatore nella squadra maschile. Subentra a Vincenzo Petruzzella, che la società ringrazia per i traguardi raggiunti negli ultimi anni, tra cui la vittoria della Coppa Italia d’Eccellenza e del campionato regionale pugliese. A lui i migliori auguri per il futuro.

