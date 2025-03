Molfetta calcio femminile: Antonella Miacola torna in biancorosso

Ritorno importante per la Molfetta calcio femminile: Antonella Miacola, attaccante di 22 anni, è pronta a vestire la maglia biancorossa per la terza stagione. Giocatrice grintosa e appassionata, Miacola si è sempre fatta trovare pronta in campo, seguendo con attenzione le indicazioni dello staff tecnico. La sua affidabilità e il suo spirito di sacrificio l’hanno resa un elemento prezioso per la squadra, sia come titolare che nel ruolo di jolly offensivo. Il club punta nuovamente su di lei per rafforzare il reparto avanzato e dare ulteriore energia alla rosa in vista della nuova stagione.

