Molfetta, auto contro moto: muore 17enne

MOLFETTA – Scontro tra auto e scooter ieri sera a Molfetta, nel nord Barese. A perdere la vita un 17enne. L’impatto – che sarebbe stato violentissimo secondo alcune testimonianze – è avvenuto nelle vicinanze del vico, il sottopassaggio che da via Terlizzi porta a piazza Cappuccini. Il ragazzo, di 17 anni, era sul uno scooter Honda sh 125 guidato da un suo amico coetaneo. La moto, per cause in fase di accertamento, ha impattato con una Peugeot 207 condotta da un 19enne che si è subito fermato a prestare soccorso. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno portato il giovane alla guida al Policlinico di Bari (dove al momento si trova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita) e il 17enne passeggero al locale pronto soccorso dove purtroppo è deceduto poco dopo. Illesi autista e passeggeri dell’utilitaria.

I rilievi sono stati affidati agli ai carabinieri della Compagnia di Molfetta ai quali toccherà anche ricostruire quanto accaduto. Intanto la procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale mentre l’automobilista è stato sottoposto ai test per l’assunzione di alcol e droghe. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author