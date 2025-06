Molfetta, auto alle fiamme: forse rogo doloso

MOLFETTA – Auto in fiamme questa notte a Molfetta, nel Nord Barese. Il rogo ha completamente distrutto l’abitacolo di una Bmw Serie 1. I fatti in via Papa Giovanni II. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della locale compagnia.

L’auto appartiene a un 19enne di Acquaviva, con precedenti per armi e ricettazione. Il giovane avrebbe detto agli inquirenti di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Tuttavia, vicino al veicolo, sarebbe stata rinvenuta una tanica in plastica contenente liquido infiammabile, repertata dal personale operante.

I militari ora visioneranno le telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori dell’incendio.

