Molfetta, Assoluti Marcia 10 km: trionfano Fortunato e Trapletti

MOLFETTA – Francesco Fortunato e Valentina Trapletti: sono loro i vincitori della marcia 10 km (maschile e femminile) dei Campionati Italiani Assoluti in corso di svolgimento a Molfetta. L’azzurro di Andria, nato e cresciuto a trenta chilometri dal percorso pugliese, difende la maglia tricolore della 10 km di marcia conquistata lo scorso anno (39:50 il crono), così come Valentina Trapletti che firma il secondo successo consecutivo (44:27). Per entrambi, adesso, appuntamento ai mondiali in programma a Budapest, in Ungheria (19-20 agosto).

ALTRI PIAZZAMENTI – A Molfetta può esultare anche Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) per il secondo posto in 40:21, con netto progresso sul personale di 40:58 di due anni fa. L’argento europeo U23 Andrea Cosi (Atl. Firenze Marathon) è terzo in 41:16. Per il secondo posto femminile si decide invece tutto all’ultimo giro, quando Giorgi, bronzo mondiale di Doha della 50 km, viene fermata per un minuto in penalty zone a pochi metri dal traguardo per effetto del terzo cartellino rosso: si materializza così il sorpasso di Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) che le sfila la seconda piazza.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp