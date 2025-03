Molfetta: armi, droga e divise dei Carabinieri rubate, arrestato

MOLFETTA – Un 21enne è stato arrestato a Molfetta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Bari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura. L’indagato è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa, 330 cartucce di vario calibro, 230 grammi di hashish e numerose uniformi originali dell’Arma dei Carabinieri, risultate rubate.

L’indagine delle Fiamme Gialle di Molfetta è partita dopo alcune segnalazioni su un locale seminterrato nel centro cittadino, utilizzato presumibilmente come deposito di droga. Dopo appostamenti e verifiche, i finanzieri hanno individuato il giovane e lo hanno fermato mentre si aggirava nei pressi dell’edificio. Addosso gli è stata trovata la chiave del magazzino, al cui interno sono stati rinvenuti:

• una pistola Beretta 418 cal. 6.35 con matricola abrasa e fondina;

• 330 cartucce di vario calibro;

• un panetto da 110 grammi di hashish e 81 dosi confezionate per un totale di 230 grammi;

• bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga;

• un coltello a farfalla per il taglio dello stupefacente.

Durante la successiva perquisizione, effettuata con l’ausilio di unità cinofile e militari ATPI, sono state ritrovate anche numerose divise autentiche dei Carabinieri, risultate rubate a un appartenente all’Arma. Tra queste vi erano:

• una grande uniforme storica per cerimonie, completa di medaglie e controspalline;

• un’uniforme di servizio completa;

• divise da ordine pubblico;

• camicie, maglie, sacche e portabiti istituzionali.

Le autorità sospettano che queste uniformi potessero essere utilizzate per truffe o rapine. Vista la recidiva infraquinquennale, la Procura di Trani ha richiesto la custodia cautelare in carcere, misura poi accolta dal GIP, ritenendo concrete le esigenze cautelari.

