Molestie ad atlete minorenni, condanna a 9 anni per allenatore di Barletta

BARLETTA – È stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione un allenatore di Barletta, reo di aver molestato tre giovani atlete di 14 anni, tutte facenti parte del suo team. L’uomo, 48 anni, era stato arrestato dopo le segnalazioni effettuate non soltanto dalle vittime, ma anche da una sua collega allenatrice, che aveva notato comportamenti ambigui e pericolosi nel corso della sua attività sportiva.

Gli episodi analizzati in primo grado presso il tribunale di Trani sarebbero risalenti al 2024 e avrebbero visto coinvolte atlete minorenni, avvicinate dal coach con una svariate premure e attenzioni, fino all’abuso sessuale. In particolare, il rapporto instaurato dall’allenatore con una 14enne ha insospettito un’altra allenatrice, che ha allertato la famiglia permettendo di effettuare le dovute segnalazioni alle autorità. Dopo le conferme giunte dalla giovane atleta, sono poi emersi ulteriori episodi in cui erano state coinvolte altre due coetanee, rafforzando la tesi accusatoria nei confronti del 48enne. La condanna a 9 anni e 4 mesi è arrivata con il rito abbreviato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author