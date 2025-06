Mola, tamponamento sulla statale 16: traffico rallentato

MOLA DI BARI – Una frenata in corsa; la distrazione; l’impatto. Potrebbe essere questa la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina sulla strada statale 16, direzione sud, poco dopo lo svincolo Cozze – Conversano. Secondo quanto ricostruito, una Ford avrebbe tamponato l’Audi che la precedeva. Le due auto sono finite rispettivamente una sul new jersey centrale che divide le due carreggiate, l’altra sul guard rail laterale. Fortunatamente non ci sono grossi danni per i due automobilisti ma il traffico sull’arteria è stato notevolmente rallentato. Sul posto carabinieri e tecnici dell’Anas.

