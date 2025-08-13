Mola, ordinanza balneare 2025: 20 sanzioni e sgomberi

MOLA DI BARI – Attività di controllo congiunta da parte delle forze di Polizia lungo le coste di Mola di Bari per evitare il fenomeno degli accampamenti selvaggi lungo il litorale.

L’operazione, avviata in anticipo rispetto al periodo di Ferragosto, ha permesso di prevenire e contrastare situazioni di occupazione abusiva della costa, tutelando il decoro del territorio e garantendo la fruibilità degli spazi pubblici nel rispetto delle normative vigenti.

Sono state elevate oltre 20 sanzioni amministrative e sono stati effettuati numerosi sgomberi di tende, gazebo, attrezzature e suppellettili posizionati in modo non conforme.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di assicurare un’estate all’insegna della legalità e del rispetto delle regole.

