13 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Mola, ordinanza balneare 2025: 20 sanzioni e sgomberi

Antonella Fazio 13 Agosto 2025
centered image

MOLA DI BARI – Attività di controllo congiunta da parte delle forze di Polizia lungo le coste di Mola di Bari per evitare il fenomeno degli accampamenti selvaggi lungo il litorale.

L’operazione, avviata in anticipo rispetto al periodo di Ferragosto, ha permesso di prevenire e contrastare situazioni di occupazione abusiva della costa, tutelando il decoro del territorio e garantendo la fruibilità degli spazi pubblici nel rispetto delle normative vigenti.

Sono state elevate oltre 20 sanzioni amministrative e sono stati effettuati numerosi sgomberi di tende, gazebo, attrezzature e suppellettili posizionati in modo non conforme.

Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di assicurare un’estate all’insegna della legalità e del rispetto delle regole.

 

 

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Minibond ed equity, 140 milioni di euro da Giunta regionale Puglia

13 Agosto 2025 Antonio Bucci
Mammamè Bisceglie

Sovrapprezzo per pizza a Bisceglie, il locale chiarisce: “Solo un errore di cassa”

13 Agosto 2025 Andrea Catino

Regionali, accordi a sinistra. I no a destra riportano in pole D’Attis

13 Agosto 2025 Antonio Bucci

Polizia di Stato al fianco dei cittadini in viaggio

13 Agosto 2025 Redazione

Dal Mimit fondi per fiere e mercati, Nocco: “Occasione per la Puglia”

13 Agosto 2025 Massimo Todaro

Molfetta, confisca definitiva di beni per 50 milioni

13 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Mola, ordinanza balneare 2025: 20 sanzioni e sgomberi

13 Agosto 2025 Antonella Fazio

Minibond ed equity, 140 milioni di euro da Giunta regionale Puglia

13 Agosto 2025 Antonio Bucci

Taranto, blitz contro parcheggiatori abusivi: sequestrata droga

13 Agosto 2025 Massimo Todaro
Associazione Orizzonti

Trani, solidarietà oltre i confini: aiuti e fondi per Zanzibar

13 Agosto 2025 Andrea Catino