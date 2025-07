Mola di Bari, tre giorni di festa per la storica Sagra del Polpo

Tutto pronto a Mola di Bari per la 50ª edizione della Sagra del Polpo, appuntamento simbolo dell’estate locale, in programma da venerdì 25 a domenica 27 luglio. L’evento, promosso dal Comune di Mola di Bari in collaborazione con La Compagnia del Trullo, celebra mezzo secolo di storia e tradizione marinara con un format rinnovato e diffuso, che coinvolge l’intero centro urbano.

La manifestazione si snoderà tra lungomare, centro storico, Castello Angioino e porto, con un ricco programma che include concerti, installazioni artistiche, laboratori, mostre, talk, mercatini e percorsi gastronomici. Protagonista assoluto sarà, come da tradizione, il polpo, emblema culinario del territorio e simbolo dell’identità locale.

Ad arricchire il programma, una line-up musicale gratuita con artisti di rilievo nazionale, distribuiti su due grandi palchi: il Palco del Castello e il Palco del Mare. L’apertura di venerdì 25 luglio è affidata a Fred De Palma (ore 21:00), seguito a mezzanotte da Tormento, storica voce dei Sottotono. Sabato 26 luglio sarà la volta di Sarafine, vincitrice di X Factor 2023, e, a seguire, dello show di Luca Martelli, batterista dei Litfiba. Gran finale domenica 27 luglio con il concerto di Noemi, che porterà in scena il suo “Nostalgia Summer Tour”.

Oltre alla musica, la Sagra offre una vasta gamma di attività collaterali pensate per tutte le età: laboratori per bambini, dimostrazioni dei pescatori, esposizioni d’arte contemporanea e itinerari gastronomici che raccontano la vocazione marinara di Mola di Bari.

L’edizione del cinquantenario rappresenta non solo un traguardo storico, ma anche un’occasione di rilancio culturale e turistico per la città. Un ponte tra memoria e futuro, con l’obiettivo di raccontare un territorio in continuo movimento, capace di unire tradizione e innovazione, comunità e accoglienza.

Mola si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per tre giornate all’insegna della festa, del mare e della condivisione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author