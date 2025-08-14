Mola di Bari, settimana edizione di Maul: omaggio a Del re

MOLA DI BARI – Settima edizione, nell’Arena del Castello di Mola di Bari, per Maul – Molese Anarchico Uomo Libero, il concerto/tributo per ricordare Enzo Del Re, l’ultimo cantastorie di Mola di Bari, cantaprotestautore e corpofonista. Un uomo che ha cantato di diritti, chiesto attenzione per la sua terra, urlato il disagio di chi non ha visto riconosciuto ciò che gli spettava, degli sfruttati, di chi è stato costretto a lasciare il proprio paese d’origine, di chi è rimasto sul posto a lottare per se stesso e per gli altri.

Sul palco artisti e artiste che, insieme con qualche loro brano, hanno reinterpretato anche un brano della grande produzione musicale di Del Re.

Ad aprire la serata i Donbruno, Giin, Francamente, direttamente da X Factor e Area Open Project. Il primo Premio Enzo Del Re è stato assegnato al quartetto vocale Faraualla che usa la voce come “strumento”, attraverso la pratica della polifonia e la conoscenza delle espressioni vocali di diverse etnie e di periodi storici differenti.

