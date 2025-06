Mola di Bari, Sagra del Polpo compie 50 anni tra musica e tradizione

Organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione per il secondo anno consecutivo con La Compagnia del Trullo, l’edizione 2025 si preannuncia particolarmente ricca di appuntamenti, con eventi che coinvolgeranno tutta la città.

Il polpo, simbolo della gastronomia locale, sarà ancora una volta il protagonista, affiancato da numerose proposte culinarie legate al mare. Il programma comprende talk, laboratori, mostre, installazioni artistiche e spettacoli per ogni fascia d’età. Fulcro dell’evento sarà la musica, con un cartellone artistico di rilievo nazionale che prevede esibizioni su due palchi distinti: il Palco del Castello e il Palco del Mare, entrambi con accesso gratuito.

Sul Palco del Castello, il 25 luglio a mezzanotte, si esibirà Tormento, storico esponente dei Sottotono, mentre il 26 luglio, sempre a mezzanotte, sarà la volta di Luca Martelli, batterista dei Litfiba, che porterà sul palco uno spettacolo elettropunk.

Il Palco del Mare ospiterà invece concerti più pop e melodici. Il 25 luglio alle 21 salirà sul palco Fred De Palma, con il suo repertorio di successi tra pop e reggaeton. Il giorno seguente, alla stessa ora, sarà la volta di Sarafine, vincitrice di X Factor 2023. A chiudere la manifestazione sarà il concerto di Noemi, in programma domenica 27 luglio alle 21, con il suo “Nostalgia Summer Tour”.

Il sindaco Giuseppe Colonna ha sottolineato l’importanza della manifestazione come momento identitario per la comunità, mentre il vicesindaco e assessore alla Cultura Angelo Rotolo ha evidenziato il lavoro condiviso che ha permesso di realizzare un programma articolato e partecipato. Il presidente de La Compagnia del Trullo, Antonio Innamorato, ha parlato di un progetto nato dal coinvolgimento diretto della città e dei suoi protagonisti economici e sociali.

La Sagra del Polpo 2025 punta così a essere non solo un evento di festa, ma anche un’esperienza collettiva, capace di coniugare tradizione e innovazione in una cornice suggestiva come quella del mare di Mola di Bari.

